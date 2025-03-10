Тела утонувших рыбаков достали водолазы из озера в Великолукском районе

11:04, 10 марта 2025, ПАИ

Тела утонувших рыбаков достали водолазы областной службы спасения из озера Борковское в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, погибшими оказались местные жители. Одному из них 61 год, второму – 65 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работали сотрудники областной службы спасения, следователи Следственного комитета и полиции.