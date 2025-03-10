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Происшествия

Тела утонувших рыбаков достали водолазы из озера в Великолукском районе

Тела утонувших рыбаков достали водолазы областной службы спасения из озера Борковское в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Утонувшие в Великолукском районе рыбаки
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Утонувшие в Великолукском районе рыбаки
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Утонувшие в Великолукском районе рыбаки
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Утонувшие в Великолукском районе рыбаки
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • Утонувшие в Великолукском районе рыбаки
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

По предварительной информации, погибшими оказались местные жители. Одному из них 61 год, второму – 65 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работали сотрудники областной службы спасения, следователи Следственного комитета и полиции.

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