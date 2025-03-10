Тела утонувших рыбаков достали водолазы из озера в Великолукском районе
Тела утонувших рыбаков достали водолазы областной службы спасения из озера Борковское в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
По предварительной информации, погибшими оказались местные жители. Одному из них 61 год, второму – 65 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.
На месте происшествия работали сотрудники областной службы спасения, следователи Следственного комитета и полиции.
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