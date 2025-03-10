В Псковской области запустили культурно-патриотический проект «Связь поколений»

12:27, 10 марта 2025, ПАИ

Накануне 80-летия Победы в Псковской области запустили культурно-патриотический проект «Связь поколений». Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Участники проекта смогут погрузиться в историю и культуру 1940-х годов, принимая участие в конкурсе коротких видеороликов, научно-практической конференции, квестах, экскурсиях, а также лекциях и мастер-классах от экспертов. Финальным аккордом проекта станет молодёжный бал Победы, который пройдёт в Пскове в начале мая.

«В этом году бал Победы выходит на новый уровень, становясь частью более масштабного проекта, – рассказала руководитель проекта «Связь поколений» Мария Каменская. – Мы видим, как растёт интерес молодёжи к таким инициативам, и уверены, что участие в наших мероприятиях помогает воспитывать уважение к историческому наследию и формировать активную гражданскую позицию».

Чтобы стать частью проекта, необходимо быть в возрасте от 14 до 35 лет и заполнить анкету на сайте городского молодёжного центра.

Проект реализуется за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.