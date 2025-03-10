Директор медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:03, 10 марта 2025, ПАИ

Директор медицинского центра «Здоровый ребенок» Ирина Лыкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в понедельник, 10 марта.

Как филиал из трех кабинетов вырос в многофункциональный медицинский центр? Какие направления в детской медицине сегодня наиболее востребованы? Какие специалисты пользуются особым спросом? Какова специфика реорганизации центра из прививочного в многофункциональный? Какую роль в становлении частной медицинской организации играет господдержка? Эти и другие вопросы с экспертом обсудят ведущие программы.

Отметим, клиника «Здоровый ребенок» стала победителем в номинации «Сервис» общественной премии «Народное признание - 2024».

Программа «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».