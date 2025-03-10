Как самозапрет на кредиты защищает псковичей от мошенников, рассказал эксперт Банка России

13:57, 10 марта 2025, ПАИ

Как защититься от мошенников и импульсивных финансовых решений, рассказал эксперт Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковичи, как и все россияне, могут устанавливать запрет на выдачу кредитов и займов с 1 марта. Этот механизм позволяет гражданам ограничить возможность получения новых кредитов через портал «Госуслуги» и, начиная с 1 сентября, в любом многофункциональном центре (МФЦ).

Самозапрет можно установить бесплатно, он вступает в силу на следующий день после внесения информации в кредитную историю.

«Все банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие запрета в кредитной истории каждый раз, когда человек обращается за кредитом. И если такой запрет установлен, они обязаны отказать в выдаче денег», – отметил Александр Иванов.

Также гражданам предлагается выбор: установить полный запрет на все кредиты или ограничить его только для определённых кредиторов и способов подачи заявок.

Самозапрет эффективно защищает от мошеннических кредитов, оформляемых без ведома владельца. Если банк или микрофинансовая организация всё же проигнорируют запрет и выдадут кредит, заёмщик не обязан его погашать, подчеркнул эксперт.

Подкаст программы «Копилка» слушайте здесь.