О гарантиях безопасности самозапрета на кредиты рассказал псковичам эксперт
Самозапрет на кредиты даёт возможность защитить свои сбережения от мошенников. Могут ли аферисты снять запрет и какие гарантии безопасности даёт эта функция, обсудили с экспертом Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александром Ивановым в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Подключается самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги», а с 1 сентября можно обратиться в МФЦ. Если есть необходимость в займе, то самозапрет можно снять. Гражданам даётся двухдневная отсрочка для принятия взвешенного решения.
Для отмены кредита необходимо также через «Госуслуги» подать заявление, но уже с использованием усиленной электронной подписи, которую можно бесплатно оформить в приложении «Госключ». В МФЦ отмена функции будет доступна с 1 сентября без необходимости использовать усиленную электронную подпись, заявку примут по паспорту.
Если банк или МФО проигнорирует запрет и выдаст кредит, заёмщик не обязан его погашать. «Обнаружите ошибочный долг – отправьте письменное заявление в банк или МФО, которые нарушили запрет.
Потребуйте удалить этот договор из вашей кредитной истории. Банк или МФО должны все сделать в течение десяти рабочих дней. Если они откажутся и будут настаивать на выплате долга, то обращайтесь в интернет-приемную Банка России», – порекомендовал Александр Иванов.
Как самозапрет на кредиты защищает псковичей от мошенников, рассказал эксперт Банка России
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