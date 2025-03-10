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Происшествия

Более семи миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более семи миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова, Палкино и некоторых районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более семи миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников. Фото: ПАИ

По данным следствия, пока неустановленные злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, правоохранительных органов и других организаций, звонили жителям региона. Они использовали предлоги о необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» и предложениях дополнительного заработка в интернете, в результате чего завладели сбережениями своих собеседников. Кроме того, некоторые доверчивые пользователи были введены в заблуждение при совершении сделок на интернет-площадках.

В итоге потерпевшие обратились в полицию за помощью. В настоящее время все обстоятельства происшествий выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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