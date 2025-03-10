Директор псковского медцентра Ирина Лыкова: Молодые врачи очень вовлечённые
Молодые медики – одни из самых вовлеченных сотрудников, отметила директор медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 марта.
Они хотят работать, учатся у старших и влюблены в свою профессию, рассказала эксперт. «Я верю в нашу молодёжь и что они могут учиться и работать», – отметила она.
Добавим, что клиника «Здоровый ребёнок» стала победителем в номинации «Сервис» общественной премии «Народное признание – 2024».
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