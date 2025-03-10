Работы по замене старой канализационной трубы на улице Горького в Пскове находятся на финальном этапе

16:35, 10 марта 2025, ПАИ

Работы по замене старой канализационной трубы на улице Максима Горького находятся на финальном этапе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе горводоканала.

Канализационный коллектор вдоль улицы Максима Горького обслуживает близлежащие микрорайоны и идёт от Конной до Коммунальной улицы.

Рабочие вырубили штольню и уложили трубу в образовавшийся коридор. При производстве работ использовался преимущественно ручной труд, обратили внимание на предприятии.

«Поскольку штольня полая, не сцепленная прочно с трубой, да еще и сама труба бетонная, контакт пола и стенок коридора с трубой привел к изменению угла укладки последней. Менялись и углы наклона пола на участках без трубы, поэтому конструкция начала работать как плотина, не пропуская, а, наоборот, подпирая канализационные стоки, и система отведения вышла из строя», – рассказали в горводоканале.

Сейчас производится демонтаж и выемка старой трубы, укладка новой – гибкой, полиэтиленовой и полное бетонирование «подземного хода» вокруг трубы.