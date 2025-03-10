Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работы по замене старой канализационной трубы на улице Горького в Пскове находятся на финальном этапе

Работы по замене старой канализационной трубы на улице Максима Горького находятся на финальном этапе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе горводоканала.

Фото: пресс-служба «Горводоканала»

Канализационный коллектор вдоль улицы Максима Горького обслуживает близлежащие микрорайоны и идёт от Конной до Коммунальной улицы.

Рабочие вырубили штольню и уложили трубу в образовавшийся коридор. При производстве работ использовался преимущественно ручной труд, обратили внимание на предприятии.

«Поскольку штольня полая, не сцепленная прочно с трубой, да еще и сама труба бетонная, контакт пола и стенок коридора с трубой привел к изменению угла укладки последней. Менялись и углы наклона пола на участках без трубы, поэтому конструкция начала работать как плотина, не пропуская, а, наоборот, подпирая канализационные стоки, и система отведения вышла из строя», – рассказали в горводоканале.

Сейчас производится демонтаж и выемка старой трубы, укладка новой – гибкой, полиэтиленовой и полное бетонирование «подземного хода» вокруг трубы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

В Псковской области стартовал второй поток регионального чемпионата «Профессионалы»
10 марта 2025

Работы по замене старой канализационной трубы на улице Горького в Пскове находятся на финальном этапе
10 марта 2025

Директор псковского медцентра Ирина Лыкова: Молодые врачи очень вовлечённые
10 марта 2025

Военный учебный центр ПсковГУ объявил о новом наборе курсантов
10 марта 2025

Олег Майоров отметил важность запуска радиовещания «7 НЕБА» в Невельском округе
10 марта 2025

Видео и фотографиями северного сияния поделились псковичи в соцсетях
10 марта 2025

Иван Мешков: С запуском радиостанции «7 НЕБО» жители смогут получать информацию более оперативно
10 марта 2025

Директор медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...