Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как государственная субсидия помогла развитию медцентра в Пскове, рассказала его директор

Как государственная субсидия помогла развитию медицинского центра «Здоровый ребёнок» в Пскове, рассказала его директор Ирина Лыкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 марта.

Ирина Лыкова. Фото: ПАИ

Медцентр «Здоровый ребёнок» имеет статус социального предприятия и получает государственную субсидию. «Мы направили субсидию для завершения цикла нашего профилактического осмотра детей, у нас не хватало стоматологического кабинета. Центр получил государственную поддержку, которая нам очень помогла», – отметила гостья студии.

Ирина Лыкова также подчеркнула, что процесс получения государственной субсидии был несложным и быстрым, так как является полностью автоматизированным, а если возникнут какие-то вопросы, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам.

Клиника «Здоровый ребёнок» стала победителем в номинации «Сервис» общественной премии «Народное признание – 2024».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Противопожарные тренировки проходят в Псковском филиале Университета ФСИН
10 марта 2025

Как государственная субсидия помогла развитию медцентра в Пскове, рассказала его директор
10 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
10 марта 2025

Невельским межрайонным прокурором назначен Иван Горовский
10 марта 2025

Каких детских врачей не хватает в Пскове, рассказала директор медцентра
10 марта 2025

В Псковской области стартовал второй поток регионального чемпионата «Профессионалы»
10 марта 2025

Работы по замене старой канализационной трубы на улице Горького в Пскове находятся на финальном этапе
10 марта 2025

Директор псковского медцентра Ирина Лыкова: Молодые врачи очень вовлечённые

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...