Как государственная субсидия помогла развитию медцентра в Пскове, рассказала его директор

17:54, 10 марта 2025, ПАИ

Как государственная субсидия помогла развитию медицинского центра «Здоровый ребёнок» в Пскове, рассказала его директор Ирина Лыкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 марта.

Медцентр «Здоровый ребёнок» имеет статус социального предприятия и получает государственную субсидию. «Мы направили субсидию для завершения цикла нашего профилактического осмотра детей, у нас не хватало стоматологического кабинета. Центр получил государственную поддержку, которая нам очень помогла», – отметила гостья студии.

Ирина Лыкова также подчеркнула, что процесс получения государственной субсидии был несложным и быстрым, так как является полностью автоматизированным, а если возникнут какие-то вопросы, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам.

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