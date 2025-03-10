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Общество

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе

Медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Стругокрасненского района Александр Волков. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал Александра Волкова
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал Александра Волкова
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал Александра Волкова
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал Александра Волкова

«Эти торжественные события подчеркивают важность исторического юбилея и служат напоминанием о великом подвиге ветеранов, которые боролись за нашу победу», – отметил глава муниципалитета.

Александр Волков добавил, что эти медали – дань уважения тем, кто трудился на фронте и в тылу, обеспечивая страну всем необходимым для достижения победы.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
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