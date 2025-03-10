Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
Медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Стругокрасненского района Александр Волков. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
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Фото: телеграм-канал Александра Волкова
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Фото: телеграм-канал Александра Волкова
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Фото: телеграм-канал Александра Волкова
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Фото: телеграм-канал Александра Волкова
«Эти торжественные события подчеркивают важность исторического юбилея и служат напоминанием о великом подвиге ветеранов, которые боролись за нашу победу», – отметил глава муниципалитета.
Александр Волков добавил, что эти медали – дань уважения тем, кто трудился на фронте и в тылу, обеспечивая страну всем необходимым для достижения победы.
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