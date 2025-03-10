Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам

20:26, 10 марта 2025, ПАИ

Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам, сообщили ПАИ в администрации Великих Лук.



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук











Сотрудники управления образования города вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны на дому. В число награждённых на этот раз вошли Тамара Фёдорова, Татьяна Егорова, Раиса Иванова, Валентина Каверзина, Надежда Иванова, Таисия Фадеева, Анна Шайтарова (недавно отметившая свой 100-летний юбилей), Евгения Игнатьева, Людмила Кулагина и Мария Торчеленкова.

Сотрудники управления образования вручали награды с особым уважением и почтением, выражали ветеранам благодарность за их подвиг и мужество. Ветераны в ответ благодарили за проявленные заботу и внимание и подчёркивали, как важно им чувствовать поддержку и благодарность.