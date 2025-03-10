Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам

Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам, сообщили ПАИ в администрации Великих Лук.

  • Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
    Фото: администрация Великих Лук
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
    Фото: администрация Великих Лук
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
    Фото: администрация Великих Лук
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
    Фото: администрация Великих Лук
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
    Фото: администрация Великих Лук
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
    Фото: администрация Великих Лук

Сотрудники управления образования города вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны на дому. В число награждённых на этот раз вошли Тамара Фёдорова, Татьяна Егорова, Раиса Иванова, Валентина Каверзина, Надежда Иванова, Таисия Фадеева, Анна Шайтарова (недавно отметившая свой 100-летний юбилей), Евгения Игнатьева, Людмила Кулагина и Мария Торчеленкова.

Сотрудники управления образования вручали награды с особым уважением и почтением, выражали ветеранам благодарность за их подвиг и мужество. Ветераны в ответ благодарили за проявленные заботу и внимание и подчёркивали, как важно им чувствовать поддержку и благодарность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Директор медцентра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
10 марта 2025

Псковичка участвует в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025»
10 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
10 марта 2025

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии
10 марта 2025

Противопожарные тренировки проходят в Псковском филиале Университета ФСИН
10 марта 2025

Как государственная субсидия помогла развитию медцентра в Пскове, рассказала его директор
10 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
10 марта 2025

Невельским межрайонным прокурором назначен Иван Горовский
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...