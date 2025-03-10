Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём Telegram-канале.

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии. Фото: Сергей Меликов

Абдулазиз Шихабидов – уроженец Дагестана, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. До специальной военной операции он участвовал в боевых действиях на территории Южной Осетии и Сирии. Ранее занимал должность врио командира дивизии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Директор медцентра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
10 марта 2025

Псковичка участвует в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025»
10 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили великолукским ветеранам
10 марта 2025

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии
10 марта 2025

Противопожарные тренировки проходят в Псковском филиале Университета ФСИН
10 марта 2025

Как государственная субсидия помогла развитию медцентра в Пскове, рассказала его директор
10 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Стругокрасненском районе
10 марта 2025

Невельским межрайонным прокурором назначен Иван Горовский

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...