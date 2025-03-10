Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии

20:02, 10 марта 2025, ПАИ

Абдулазиз Шихабидов назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём Telegram-канале.

Абдулазиз Шихабидов – уроженец Дагестана, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. До специальной военной операции он участвовал в боевых действиях на территории Южной Осетии и Сирии. Ранее занимал должность врио командира дивизии.