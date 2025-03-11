Музейное кафе в Изборске будет закрыто до 13 марта

08:15, 11 марта 2025, ПАИ

Музейное кафе «Блинная» в Изборске будет закрыто до 13 марта, сообщили ПАИ в музее-заповеднике.

«Уже в конце недели, 14 марта, мы вновь ждем вас в гости: посидеть у тёплой печи с чашкой изборского травяного чая и любимыми блинчиками», - отметили в пресс-службе музея.