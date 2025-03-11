Псковский музей примет участие в проекте «Голоса Победы»

09:39, 11 марта 2025, ПАИ

Псковский музей-заповедник примет участие в проекте Музея Победы под названием «Голоса Победы». В рамках проекта жителей России приглашают озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе. Все аудиозаписи войдут в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая откроется к 80-летию Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

От Псковского музея в проекте принимают участие генеральный директор Светлана Мельникова и заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Илья Казанцев. В пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании музея они зачитали письма фронтовиков, которые те писали своим родным, не зная, дойдут ли их послания до адресатов и получат ли они ответ.

«В коллекции Псковского музея-заповедника хранятся десятки писем военного времени, в том числе фронтовых. Среди большого количества писем солдат и офицеров Красной армии есть письма известных людей. В частности, в музее хранится письмо Петроса Аршакуни, первого мужа Ольги Аршакуни, погибшего на фронте в 1941 году. В письме высказывается забота о жене, обеспокоенность состоянием ее здоровья, выражается надежда на скорое завершение войны», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В фондах музея находятся письма Леонида Творогова, адресованные Сусанне Твороговой и Льву Модзалевскому, русскому и советскому историку литературы, пушкинисту и архивисту. Лев Борисович являлся сыном известного историка литературы и генеалога Б. Л. Модзалевского, внуком известного педагога Л. Н. Модзалевского. Также Псковский музей хранит фронтовое письмо Николая Брадиса к родным от 11 февраля 1942 года.

Учитывая фактор военной цензуры, содержание писем чаще всего однотипное: информация о состоянии здоровья, ранениях, месте пребывания, вопросы о семье и близких. Однако даже такой сжатый формат солдатских писем не оставляет равнодушным ни читающих, ни слушающих, потому как за небольшим, казалось бы, количеством слов, скрывается вся глубина боли и тягот защитников Отечества, героически сражавшихся на фронте.

Всего с момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы поступило свыше 250 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Среди участников акции – музейные сотрудники, которые озвучили фронтовые письма из своих фондовых коллекций, потомки ветеранов, прочитавшие «треугольники», бережно хранившиеся в семьях на протяжении восьми десятков лет.

Участники проекта прислали оцифрованные письма, охватывающие весь военный период – с 1941 по 1945 год. В живой летописи войны можно проследить хронологию событий Великой Отечественной, понять, что происходило на разных фронтах – на суше, в небе, на море.

Музей Победы продлил проект «Голоса Победы» до 30 апреля. К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие – дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.