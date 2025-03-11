15 марта можно попасть на бесплатную экскурсию в псковский храм Жен-Мироносиц со Скудельниц
15 марта состоится бесплатная экскурсия в храм Святых Жен-Мироносиц со Скудельниц, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.
Участники встречи узнают, почему храм носит название «со скудельниц», познакомятся с его подцерковьем и поднимутся на колокольню. Особенностью мероприятия станет возможность задать духовные вопросы отцу Павлу Орлову, клирику храма, который и проведёт экскурсию.
Экскурсия начнётся в 12:00 по адресу: Коммунальная, 25а. Зарегистрироваться можно через сообщения группы «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте».
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15 марта можно попасть на бесплатную экскурсию в псковский храм Жен-Мироносиц со Скудельниц