15 марта можно попасть на бесплатную экскурсию в псковский храм Жен-Мироносиц со Скудельниц

11:06, 11 марта 2025, ПАИ

15 марта состоится бесплатная экскурсия в храм Святых Жен-Мироносиц со Скудельниц, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Участники встречи узнают, почему храм носит название «со скудельниц», познакомятся с его подцерковьем и поднимутся на колокольню. Особенностью мероприятия станет возможность задать духовные вопросы отцу Павлу Орлову, клирику храма, который и проведёт экскурсию.

Экскурсия начнётся в 12:00 по адресу: Коммунальная, 25а. Зарегистрироваться можно через сообщения группы «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте».