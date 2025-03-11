Продажа просроченных лекарств будет автоматически блокироваться на кассе аптек с 1 июня

11:32, 11 марта 2025, ПАИ

Продажа просроченных лекарств будет автоматически блокироваться на кассе аптек с 1 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Постановление, направленное на исключение возможности продажи фальсифицированных или просроченных медикаментов, уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. В настоящее время в стране функционирует система мониторинга движения лекарств для медицинского применения, которая отслеживает их ввод в оборот и вывод из него.

До указанной даты будет организовано информационное взаимодействие этой системы с кассовыми аппаратами аптечных организаций. Это нововведение позволит в реальном времени блокировать продажу препаратов с истекшим сроком годности, а также тех, чей оборот приостановлен или прекращен, отметили в пресс-службе правительства.

Перед началом продаж фармацевты будут обязаны проверять коды идентификации и глобальные идентификационные номера препаратов в системе мониторинга.

Напомним, что изменения в закон об обращении лекарственных средств были утверждены президентом в августе 2024 года.