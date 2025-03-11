Дети объединили Псковскую область и Крым телемостом

12:33, 11 марта 2025, ПАИ

Первый телемост между школьниками Псковской области и Крыма состоялся в 47-й школе сегодня, 11 марта, сообщила корреспонденту ПАИ региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.

В телемостах принимают участие школьники Псковской области и Крыма. Сегодня «Орлята России» поделились опытом и историями своей школы. Завтра псковские старшеклассники расскажут о подвиге 6-й роты и деятельности в регионе митрополита Тихона. Телемосты также будут посвящены темам, связанным с защитниками Отечества, в том числе подвигам в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Серию телемостов, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией, запускает российский проект «Навигаторы детства», который реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Всего запланировано 20 встреч, которые пройдут с 11 по 17 марта.

«Ребята часто налаживают общение друг с другом. Потом пишут письма и продолжают такие телемосты устраивать», – заметила Юлия Колбасова.

Организатором мероприятий выступает ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» Псковской области при поддержке советников директоров по воспитанию и администраций школ.

18 марта будет отмечаться одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. С тех пор 18 марта по всей России проходят торжественные мероприятия.