Дети объединили Псковскую область и Крым телемостом
Первый телемост между школьниками Псковской области и Крыма состоялся в 47-й школе сегодня, 11 марта, сообщила корреспонденту ПАИ региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.
В телемостах принимают участие школьники Псковской области и Крыма. Сегодня «Орлята России» поделились опытом и историями своей школы. Завтра псковские старшеклассники расскажут о подвиге 6-й роты и деятельности в регионе митрополита Тихона. Телемосты также будут посвящены темам, связанным с защитниками Отечества, в том числе подвигам в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Серию телемостов, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией, запускает российский проект «Навигаторы детства», который реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Всего запланировано 20 встреч, которые пройдут с 11 по 17 марта.
«Ребята часто налаживают общение друг с другом. Потом пишут письма и продолжают такие телемосты устраивать», – заметила Юлия Колбасова.
Организатором мероприятий выступает ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» Псковской области при поддержке советников директоров по воспитанию и администраций школ.
18 марта будет отмечаться одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. С тех пор 18 марта по всей России проходят торжественные мероприятия.
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