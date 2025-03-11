Анастасия Повторейко: Закон о местном самоуправлении позволит быстрее и качественнее решать волнующие граждан вопросы

12:59, 11 марта 2025, ПАИ

Закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти позволит быстрее и качественнее решать волнующие граждан вопросы, заявила главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Принятый закон о местном самоуправлении направлен на выстраивание эффективного взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными органами, что позволит быстрее и качественнее решать вопросы, волнующие граждан. Местное самоуправление – это уровень власти, который наиболее близок к людям. Именно здесь принимаются решения, напрямую влияющие на повседневную жизнь населения», – подчеркнула она.

Новый закон делает эту систему более управляемой и устойчивой, обеспечивая чёткое распределение полномочий между разными уровнями власти, сказала Анастасия Повторейко.

«Важно, что он [закон. – Прим. ПАИ] сохраняет самостоятельность муниципалитетов, но при этом усиливает их координацию с регионом и федеральным центром. Для регионов реформа означает повышение ответственности и более тесное сотрудничество с муниципальными образованиями. Это особенно актуально для территорий с большим количеством небольших поселений, где требуется единая стратегическая политика и эффективное распределение ресурсов», – отметила она.

При этом баланс полномочий в законе выдержан за счёт механизма координации и субсидирования, что позволит муниципалитетам получать необходимую поддержку, не теряя самостоятельности, пояснила эксперт. «В целом это решение направлено на повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан», – подчеркнула она.