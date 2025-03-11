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Политика

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 11 марта, в 14:00 мск.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

Какие этапы в организации сентябрьских выборов в округах предстоит пройти ТИК? Почему некоторые участники избирательного процесса продолжают попытки девальвировать переход к округам и оспаривают результаты уже завершившихся местных выборов? Зачем и кому облизбирком собирается выделить гранты? Кто приедет в Псков на форумы избирательной комиссии региона?

Об этих и других вопросах с Игорем Соповым поговорит ведущий программы «Оглавление» Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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