Участники межрегионального автопробега в честь 80-летия Победы посетили Великие Луки
Участники межрегионального автопробега посетили Великие Луки в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в отделе по молодёжной политике управления образования администрации города.
Акцию провел фонд сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни». Экскурсию для гостей города организовал почетный гражданин Великих Лук Владимир Орлов.
Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику Александра Матросова.
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