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Общество

Участники межрегионального автопробега в честь 80-летия Победы посетили Великие Луки

Участники межрегионального автопробега посетили Великие Луки в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в отделе по молодёжной политике управления образования администрации города.

Фото: отдел по молодёжной политике управления образования администрации Великих Лук

Акцию провел фонд сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни». Экскурсию для гостей города организовал почетный гражданин Великих Лук Владимир Орлов.

Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику Александра Матросова.

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