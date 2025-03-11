Участники межрегионального автопробега в честь 80-летия Победы посетили Великие Луки

13:57, 11 марта 2025, ПАИ

Участники межрегионального автопробега посетили Великие Луки в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в отделе по молодёжной политике управления образования администрации города.

Акцию провел фонд сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни». Экскурсию для гостей города организовал почетный гражданин Великих Лук Владимир Орлов.

Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику Александра Матросова.