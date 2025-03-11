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Культура

Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки проходит в Пскове

Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память поколений» проходит в Пскове сегодня, 11 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

Мероприятие проводится в рамках флагманского проекта «Движение первых. Школьная классика». Жители 13 городов России, обладающих почётными званиями «Город-герой» и «Город воинской славы», могут принять участие в спектакле по единому сценарию, основанному на реальных событиях.

Участников проекта в Пскове оценивает жюри, в которое вошли председатель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак, режиссер и депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева и режиссёр постановки Наталья Сурикова.

Фестиваль построен на семи историях из жизни ветеранов Великой Отечественной войны из тех городов, которых объединило мероприятие. В основу постановки легла и история ветерана из Палкинского района Советова Михаила Ивановича.

«Играть будут все. Это и творческие дети, и те, кто интересуется актерским мастерством, и участники «Движения первых», – рассказала Мария Тучак.

Добавим, что фестиваль состоится с 5 по 11 мая в 13 городах-героях и городах воинской славы. В Пскове премьера пройдёт 6 мая.

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