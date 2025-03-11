Жители Псковской области смогут принять участие в акции «Диктант Победы»
Акция «Диктант Победы» вновь пройдёт в этом году. В ней смогут принять участие и жители Псковской области. Об этом сообщается на сайте акции.
Принять участие можно 25 апреля. Диктант можно будет написать онлайн на сайте проекта или офлайн на площадках города. Тесты для подготовки к нему выложены на официальном сайте акции.
Участники, которые смогут правильно ответить на вопросы теста быстрее остальных, смогут лично посмотреть праздничный парад Победы на Красной площади.
Напомним, что в прошлом году мероприятие прошло более чем на 80 исторических площадках Псковской области.
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