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Общество

Жители Псковской области смогут принять участие в акции «Диктант Победы»

Акция «Диктант Победы» вновь пройдёт в этом году. В ней смогут принять участие и жители Псковской области. Об этом сообщается на сайте акции.

Акция «Диктант Победы» вновь пройдёт в этом году. Скриншот с сайта акции

Принять участие можно 25 апреля. Диктант можно будет написать онлайн на сайте проекта или офлайн на площадках города. Тесты для подготовки к нему выложены на официальном сайте акции.

Участники, которые смогут правильно ответить на вопросы теста быстрее остальных, смогут лично посмотреть праздничный парад Победы на Красной площади.

Напомним, что в прошлом году мероприятие прошло более чем на 80 исторических площадках Псковской области.

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