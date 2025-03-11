Ход выполнения капремонта в Вернявинской школе проверила глава Палкинского района
Глава Палкинского района Ольга Потапова проверила ход выполнения капитального ремонта в Вернявинской средней школе. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ремонт осуществляется в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям», государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики».
По словам Ольги Потаповой, подрядчик работает в графике, выполнены демонтажные работы в одном крыле здания, приступили к утеплению и стяжке пола.
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