Иван Мешков вручил медаль к 80-летию Победы Зое Сазоновой

10:06, 12 марта 2025, ПАИ

Вручение юбилейных медалей ветеранам к 80-летию Победы продолжается в Гдовском районе. С жительницей деревни Замогилье Зоей Фёдоровной Сазоновой встретился глава муниципалитета Иван Мешков, сообщает газета «Гдовская заря».

Зое Фёдоровне в этом году исполняется 93 года. Её детство было охвачено страшными событиями, но это не сломило её дух, отмечает Иван Мешков. В детстве нацистами она была угнана в Эстонию.

«Спасибо вам за трудовые подвиги, которые вы совершали всю свою жизнь. На ваше детство выпали страшные испытания, но вы сумели так много сделать для своей Родины», – сказал глава муниципалитета на встрече с Зоей Фёдоровной.