Иван Мешков вручил медаль к 80-летию Победы Зое Сазоновой
Вручение юбилейных медалей ветеранам к 80-летию Победы продолжается в Гдовском районе. С жительницей деревни Замогилье Зоей Фёдоровной Сазоновой встретился глава муниципалитета Иван Мешков, сообщает газета «Гдовская заря».
Зое Фёдоровне в этом году исполняется 93 года. Её детство было охвачено страшными событиями, но это не сломило её дух, отмечает Иван Мешков. В детстве нацистами она была угнана в Эстонию.
«Спасибо вам за трудовые подвиги, которые вы совершали всю свою жизнь. На ваше детство выпали страшные испытания, но вы сумели так много сделать для своей Родины», – сказал глава муниципалитета на встрече с Зоей Фёдоровной.
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