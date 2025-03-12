Избирательная комиссия Псковской области объявила конкурсный отбор молодёжных проектов

11:16, 12 марта 2025, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области объявила конкурсный отбор молодёжных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Испытать себя в пяти направлениях смогут учащиеся образовательных организаций Псковской области от 16 до 18 лет.

В частности, один из векторов конкурса называется «Страницы истории Псковской области». Он посвящён сохранности памяти о героях и именитых личностях Псковской области.

Ещё одно направление для юных участников – «80-летие Великой Победы», которое направлено на увековечение памяти о героизме и стойкости солдат в годы ВОВ.

Также есть вектор «Добровольчество» о работе и развитии волонтёрства; «Выбор молодежи» – о правовом просвещении будущих избирателей, а также «Молодые лидеры» – о системе социальных лифтов и раскрытии потенциала юных жителей Пскова.

Подать заявку можно до 3 апреля до 21:00, зарегистрировавшись и заполнив формы подачи документов на конкурс. Ссылку можно найти в социальных сетях избирательной комиссии региона. Победители смогут получить до 350 000 рублей на реализацию проекта.