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Общество

О комплексных кадастровых работах рассказывают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению в Псковской области комплексных кадастровых работ, проходит в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Что такое комплексные кадастровые работы и зачем они нужны? Какие районы области затронут ККР, а также в чём польза комплексных кадастровых работ для собственников земельных участков?

Об этом расскажут заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова и директор филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по региону Владимир Локтюшин.

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