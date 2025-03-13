О комплексных кадастровых работах рассказывают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая проведению в Псковской области комплексных кадастровых работ, проходит в медиацентре ПАИ.
Что такое комплексные кадастровые работы и зачем они нужны? Какие районы области затронут ККР, а также в чём польза комплексных кадастровых работ для собственников земельных участков?
Об этом расскажут заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова и директор филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по региону Владимир Локтюшин.
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