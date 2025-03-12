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Общество

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе

Ветеранам в Локнянском муниципальном округе вручил юбилейные медали в честь 80-летия Победы глава муниципалитета Иван Белугин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
    Фото: телеграм-канал Ивана Белугина
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
    Фото: телеграм-канал Ивана Белугина
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
    Фото: телеграм-канал Ивана Белугина
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
    Фото: телеграм-канал Ивана Белугина
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
    Фото: телеграм-канал Ивана Белугина
  • Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
    Фото: телеграм-канал Ивана Белугина

«У нас в округе продолжается особая миссия – вручение юбилейных медалей нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей. Эти награды – знак уважения, благодарности и памяти о великом подвиге, который они совершили ради будущих поколений. Видеть радость в глазах наших ветеранов – бесценно. Для них важно почувствовать, что их помнят, ценят и уважают», – отметил Иван Белугин.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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