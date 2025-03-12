Пскович проведет десять месяцев в тюрьме за кражу шотландского виски

14:26, 12 марта 2025, ПАИ

Ранее судимый житель Пскова отправится в тюрьму за кражу виски из магазина, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что 12 октября мужчина украл из зала магазина на улице Яна Фабрициуса бутылку шотландского виски и скрылся с места преступления.

В судебном заседании он признал вину и раскаялся в содеянном, погасил материальный ущерб, пояснил, что наступил трудный жизненный период из-за смерти родственника.

Кроме того, установлено, что преступление было совершено в период условного осуждения по предыдущему приговору, а также ранее он был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по другому приговору.

Приговором суда пскович признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.