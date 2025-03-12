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Общество

Ждать ли холодов: какая погода настигнет псковичей следующей зимой

Чего ждать жителям Псковской области от следующей зимы, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

Фото: ПАИ

«Регион находится в тёплой части от оси, соответственно погода не должна быть зимней во все месяцы. При этом зимних месяцев у нас даже не три, а четыре, потому что климатическая весна наступает 19–23 марта, а климатическая зима должна наступить в конце ноября – начале декабря. У нас 3,5–4 месяца зимы, и они не должны быть рекордно ниже нормы», – отметила метеоролог.

По словам гостьи студии, вероятнее всего следующая зима будет наполовину тёплой и наполовину холодной. «Какой-то месяц будет ближе к нулю или чуть выше нормы, но обязательно два месяца из них температура будет ниже климатической нормы», – заключила Тала Нещадимова.

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