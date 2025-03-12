Школьникам в Дедовичском районе рассказали о запрете выхода на лёд

15:31, 12 марта 2025, ПАИ

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области провели профилактические беседы со школьниками Дедовичского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Псковской области.

Учащимся рассказали об обстановке на водных объектах региона. Детям объяснили, что на водоемах сейчас тает ледяной покров, а значит, выход на лёд запрещен. Также в учреждениях образования провели инструктаж и рассказали, что делать, если человек рядом попал в беду.

«Ребята с интересом слушали рассказ инспектора о правилах безопасности в период, когда на водоемах тает лед, и что нужно делать, если вдруг стал свидетелем происшествия на воде. Так же школьники поделились своими историями спасения на льду, с которыми уже сталкивались в жизни», – отметили в пресс-службе МЧС.