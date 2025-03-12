Выставка в честь 200-летия ссылки Пушкина откроется в «Михайловском»

10:36, 13 марта 2025, ПАИ

Выставка «Но ты – губерния псковская…» Путешествия А. С. Пушкина и путешествия к Пушкину», посвящённая 200-летию ссылки поэта в Михайловское, пройдёт в выставочном зале «Музейная почта» музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 17 марта 2025 года по 15 апреля 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выставка рассказывает о путешествиях Пушкина по Псковской губернии во время его ссылки с 1824 по 1826 год. Несмотря на запрет покидать губернию, поэт объездил её вдоль и поперёк, посещая уездные города Порхов, Новоржев, Опочку, Остров и губернский Псков.

В экспозиции предоставлены графические и живописные работы, иллюстрирующие места, которые Пушкин посещал, а также иллюстрации к событиям жизни поэта в этот период. Особое внимание уделено теме дороги, как череде встреч и событий в жизни поэта. Один из разделов выставки посвящён специфике путешествий в пушкинское время: способам переживания, дорожным документам, почтовым станциям.

На выставке представлены работы известных художников, таких как Б. А. Диодоров, А. Юренев, А. И. Мищенко и другие.

Время работы выставки: среда – воскресенье с 10:00 до 17:00