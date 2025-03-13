Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Началась регистрация пар на Бал Победы в Пскове

Началась регистрация танцующих пар на Бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В начале мая бал соберёт участников в возрасте от 14 до 35 лет, которые смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов, разучив и исполнив исторические танцы под аккомпанемент духового оркестра. Внешний вид каждого танцующего должен будет соответствовать дресс-коду того времени.

Репетиции под руководством профессионального хореографа начнутся 25 марта. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Городского молодёжного центра. Те, кто пока не нашел партнёра для танцев, могут воспользоваться специальным обсуждением для поиска пары. Подробности будут размещены в группе мероприятия «Связь поколений» | Бал Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Дата и место проведения бала станут известны позже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Юные стилисты и парикмахеры посоревновались в Великих Луках в рамках чемпионата «Профессионалы»
13 марта 2025

Суд обязал владельца Дома связи в Пскове отремонтировать крышу и фасад здания
13 марта 2025

Делаем всё возможное, чтобы как можно скорее завершить генуборку города – Борис Елкин
13 марта 2025

Безопасность превыше всего: псковичам рассказали, как уберечь своего ребёнка от ДТП
13 марта 2025

«Мусора много, но мы справляемся»: руководители подрядных организаций рассказали об уборке улиц Пскова
13 марта 2025

Началась регистрация пар на Бал Победы в Пскове
13 марта 2025

Как защититься от гриппа и ОРВИ: рекомендации для псковичей
13 марта 2025

Специальную технику привлекли к уборке Пскова после зимы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...