Началась регистрация пар на Бал Победы в Пскове

11:37, 13 марта 2025, ПАИ

Началась регистрация танцующих пар на Бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В начале мая бал соберёт участников в возрасте от 14 до 35 лет, которые смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов, разучив и исполнив исторические танцы под аккомпанемент духового оркестра. Внешний вид каждого танцующего должен будет соответствовать дресс-коду того времени.

Репетиции под руководством профессионального хореографа начнутся 25 марта. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Городского молодёжного центра. Те, кто пока не нашел партнёра для танцев, могут воспользоваться специальным обсуждением для поиска пары. Подробности будут размещены в группе мероприятия «Связь поколений» | Бал Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Дата и место проведения бала станут известны позже.