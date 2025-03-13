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Безопасность превыше всего: псковичам рассказали, как уберечь своего ребёнка от ДТП

В Псковской области продолжают происходить аварии с участием детей. Только за последние два месяца пострадали трое детей. О том, как предотвратить подобные случаи, рассказал телеканал «Первый Псковский».

Юлия Фёдорова. Здесь и далее: скриншот из выпуска телеканала

Первое, что нужно сделать, – обучить детей правилам дорожного движения и регулярно напоминать о необходимости соблюдать их, напомнила старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по Пскову Юлия Фёдорова.

«Нужно обязательно дождаться разрешающего зелёного сигнала светофора, перейти дорогу, не смотря в телефон и не разговаривая по нему», – отметила она.

Также необходимо проговорить с ребёнком, что мобильные гаджеты не должны отвлекать его от перехода дороги. Следует позаботиться о том, чтобы на одежде были светоотражающие элементы для повышения видимости, подчеркнула Юлия Фёдорова.

Родителям также рекомендуют определить безопасный маршрут со светофорами, разметкой, а также пройти его несколько раз вместе с детьми. Причиной аварии нередко становятся средства индивидуальной мобильности, поэтому нужно контролировать скоростной режим и использовать специальные дорожки для велосипедов и самокатов.

Кроме того, родители должны демонстрировать соблюдение правил безопасности, так как дети копируют их поведение, обратила внимание уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

«Личный пример, конечно же, незаменим, потому что дети копируют всё то, что делают родители. Поэтому важно рассказывать, объяснять, повторять и не забывать самому соблюдать все правила безопасности», – отметила она.

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