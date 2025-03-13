О развитии первого в истории симфонического оркестра без дирижёра поговорят на «Серебряном дожде»

12:23, 13 марта 2025, ПАИ

Заслуженный артист России, тромбонист Дмитрий Шаров и директор оркестра «Персимфанс» Евгений Бархатов станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 марта, в 14:00.

Они расскажут, как работает первый в истории академической музыки симфонический оркестр без дирижёра, а также о том, как он менялся за сто лет своего существования. Кроме того, гости поделятся, какие сюрпризы подготовил «Персимфанс» на открытие Фестиваля русской музыки.

Об этом и многом другом можно будет узнать в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова начнётся в Пскове 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые представят концерт с оркестром «Персимфанс».