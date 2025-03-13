Коллекция Изборского музея пополнилась семейным архивом фронтовика из Санкт-Петербурга

16:01, 13 марта 2025, ПАИ

Коллекция Государственного музея-заповедника «Изборск» пополнилась фотографиями и документами из семейного архива ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера РФ, почётного гражданина Санкт-Петербурга Михаила Боброва (1923–2018). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник









Вещи в фонды музея-заповедника передал сын героя-фронтовика Михаил Бобров. Это событие стало сюжетом Общественного телевидения России в программе «Большая страна».

Новые музейные экспонаты можно увидеть в отдельной витрине выставки «Крепость», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества; это фотографии и боевые награды М. М. Боброва, его личные документы: выпись о рождении, наградные удостоверения, увольнительная записка, программка концерта 1942 года симфонического оркестра, исполнявшего в Большом зале Ленинградской филармонии Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, другие документы.

Михаил Бобров начал свой боевой путь на Псковской земле, а зимой 1941–1942 годов участвовал в маскировке высотных доминант Ленинграда – Исаакиевского, Петропавловского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного замка, что лишило артиллерию врага ориентиров и сохранило не только архитектурные памятники города на Неве, но и жизни десятков тысяч ленинградцев. В качестве военного альпиниста лейтенант Бобров участвовал в особо секретных операциях советского командования при обороне Ленинграда, Москвы и Северного Кавказа.