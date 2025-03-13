Псковской областной противотуберкулёзной службе исполнилось 100 лет

16:25, 13 марта 2025, ПАИ

Столетие областного противотуберкулёзного диспансера отметили в Пскове. По этому случаю в Псковском государственном университете состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулёза». Поздравить псковских фтизиатров с юбилеем пришли вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, главный фтизиатр Северо-Западного федерального округа Андрей Марьяндышев, заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина, руководители организаций и медицинских учреждений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Обращаясь к коллегам, Надежда Рагозина сообщила, что деятельность противотуберкулёзного диспансера высоко оценена Правительством Псковской области и главой региона Михаилом Ведерниковым – коллектив диспансера награждён Почётной грамотой Губернатора Псковской области, вручение которой состоится позже. Надежда Рагозина зачитала приветственный адрес председателя правительственного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, подчеркнув, что благодаря ежедневной кропотливой работе противотуберкулёзной службы были спасены тысячи жизней, и вручила сотрудникам диспансера грамоты комитета.

От депутатского корпуса областного Собрания, спикера регионального парламента Александра Котова и от себя лично как доктора сотрудников и ветеранов диспансера поздравил Игорь Дитрих. «Областная противотуберкулёзная служба в целом очень небольшая. И вы таким маленьким, дружным коллективом боретесь с миллиардами микобактерий туберкулёза. И у вас это получается. Всем желаю здоровья, улучшения и процветания вашей службы. И хотелось бы, чтобы 105 лет мы праздновали в стенах обновлённого противотуберкулёзного диспансера», - отметил он.

Игорь Дитрих вручил почётную грамоту Псковского областного Собрания депутатов заведующему псковским городским диспансерным отделением Николаю Минееву, а также Благодарности Псковского областного Собрания депутатов врачам и медсёстрам противотуберкулёзного диспансера.

Главный фтизиатр СЗФО, член-корреспондент РАМН и РАН профессор Андрей Марьяндышев отметил достижения псковских коллег. «Региональные противотуберкулёзные службы ограничены в финансовых и человеческих ресурсах. Нам очень сложно конкурировать с Санкт-Петербургом и Москвой, тем не менее, эпидемиологические результаты хорошие. Ваша восприимчивость ко всем инновациям и правильный выбор стратегии позволяют оказывать очень качественную помощь пациентам и демонстрировать показатели по заболеваемости туберкулёзом ниже общероссийских», – оценил он уровень псковской противотуберкулёзной службы.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер подчеркнула, что за последние годы из медучреждения не уволился ни один сотрудник, что говорит о сплочённости коллектива. Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова напомнила о реализации многочисленных совместных проектов с фтизиатрами и вручила главному врачу диспансера Анатолию Богатину нагрудный знак Н. И. Пирогова за активную работу по охране здоровья населения. Поздравления и добрые слова в адрес коллектива прозвучали также от руководителей областных медучреждений.

В завершение главврач диспансера, главный внештатный специалист по фтизиатрии Псковской области Анатолий Богатин рассказал, что региональная противотуберкулёзная служба начиналась всего с десяти коек для лечения пациентов. Сегодня в диспансере работает 17 врачей, 60 человек – среднего медицинского персонала и 27 человек – младшего медицинского персонала. В прошлом году в коллектив диспансера пришли четыре молодых специалиста.