Жители Пскова в среднем откладывают 15% от ежемесячного дохода

17:03, 13 марта 2025, ПАИ

В среднем жители Пскова и Северо-Западного федерального округа откладывают 15% от зарплаты, сообщили ПАИ в Avito.

В СЗФО наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна – в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 сфер также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.

Что касается целей накоплений, большинство (50%) респондентов откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 34% – на путешествия. Также значительная доля участников опроса формируют накопления на покупку недвижимости (18%), автомобиля (15%) и крупной бытовой техники (14%).

Большинство респондентов (55%) предпочитает хранить свои накопления на накопительных счетах в банках, в то время как 38% – на депозитных счетах, а 30% хранят деньги в наличных. Только 17% жителей Пскова и Северо-Западного федерального округа готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения. Интересно, что женщины (50%) чаще мужчин (46%) предпочитают хранить сбережения в банке на накопительном счёте.