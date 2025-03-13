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Общество

Строительная компания в Пскове возведёт жилой комплекс «Великий берег»

Возведение жилого комплекса «Великий берег» стало одной из тем заседания совета по инвестициям, на котором участники рассмотрели проекты развития туристской, социальной и жилищной инфраструктуры. Об этом стало известно из видео, размещённого в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В рамках совещания представитель ООО «МИГ60» рассказал о проекте подробнее: «На текущий момент уже проведены земляные работы и подготовлена площадка для реализации проекта. В Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии помещение находится в собственности. Запланирована реализация строительства жилого комплекса как единого объекта, состоящего из трёх секций. В каждой секции 12 квартир с видом на реку Великую».

Площадь – 4266,45 квадратного метра, этажность – четыре этажа. Запланированные инвестиции в проект – 382 миллиона рублей.

Строительство дома будет осуществляться на основе единого разрешения на строительство, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован после строительства всех трёх секций.

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