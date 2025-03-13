Проект развития мебельного производства полного цикла реализуется в Псковской области

23:55, 13 марта 2025, ПАИ

Благодаря фонду инвестиционного развития в Псковской области проводится реализация проекта развития мебельного производства полного цикла. Проект стал темой обсуждения на заседании совета по инвестициям, которое прошло в региональном правительстве. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Проект соответствует приоритетной отрасли «Производство мебели» и предполагает приобретение производственного оборудования. «В связи с увеличением спроса на продукцию принято решение об увеличении и автоматизации производства», – отметил индивидуальный предприниматель Андрей Леонов.

Цель проекта – повышение производительности труда, снижение себестоимости и увеличение объёмов производства мебельной продукции. Планируемые инвестиционные затраты включают в себя закупку производственного оборудования, доставку и шефмонтажные работы, разработку сайта Diango.

Планируемый объём инвестиций – 20,814 миллиона рублей. 14 миллионов – предоставление льготного заёмного финансирования региональным Фондом развития промышленности.