Почему гепатит С называют «ласковым убийцей», объяснил врач-инфекционист из Пскова

14:07, 14 марта 2025, ПАИ

Почему гепатит С называют «ласковым убийцей», объяснил и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист напомнил, что гепатит С – хроническое вирусное заболевание, которое характеризуется поражением печени. Главное его отличие от других гепатитов – очень длительный инкубационный период и длительный период развития осложнений.

«То есть человек уже болен, но ничего не чувствует. Когда начинаются первые клинические проявления болезни, то это уже, как правило, запущенная стадия: фиброз и, возможно, даже цирроз печени. А это необратимые последствия, когда печень перестаёт выполнять свои функции. От момента заражения до этого момента может пройти несколько лет, а человек не будет знать, что он болеет и заразен. Поэтому гепатит С и называют «ласковым убийцей», – рассказал Александр Антонов.

Однако, по словам медика, среди других вирусных гепатитов гепатит С выделяется тем, что его можно полностью вылечить за короткий период времени. «Однако восстановить структуру печени, если уже есть цирроз, невозможно даже с учётом излечения от гепатита С. Поэтому качество жизни заметно снизится в том числе из-за необходимости соблюдения строгой диеты, исключения алкоголя и прохождения определённых медицинских процедур», – предупредил инфекционист.

Выяснить, что у человека гепатит С в том числе помогает диспансеризация.