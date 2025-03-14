Больше тысячи жителей Псковской области в 2024 году узнали, что больны гепатитом С

14:42, 14 марта 2025, ПАИ

Больше тысячи жителей Псковской области в 2024 году узнали, что больны гепатитом С, рассказал и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы, врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В 2024 году гепатит С обнаружен более чем у тысячи жителей Псковской области, у 140 из них диагноз установлен впервые. За последние три года лечение успешно прошли 370 человек, то есть они здоровы и больше не заразны», - перечислил медик.

Лечение от гепатита занимает около 8 недель и сопровождается постоянным приёмом препаратов по определённым правилам. Эффективность лечения – 99% и выше.

По словам Александра Антонова, у гепатита С и ВИЧ в связи с одинаковым путём заражения одни группы риска – наркоманы, любители пирсинга и татуировок, люди, у которых были незащищённые половые контакты. «Заразиться, по сути, могут все, особенно если бывать на медпроцедурах у непонятных специалистов. Плюс любой контакт с кровью, другими биологическими материалами тоже опасен», - предупредил инфекционист.

При этом прививки от гепатита С не существует.

Если гепатит С обнаружился у одного члена семьи, то обследование необходимо пройти всем, в том числе детям. Лекарства от гепатита С можно принимать с трёх лет.