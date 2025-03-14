Псковичи с гепатитом С получают лекарства бесплатно

15:19, 14 марта 2025, ПАИ

Псковичи с гепатитом С получают лекарства бесплатно, сообщил и. о. заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Минимальный курс лечения от гепатита С составляет 8 недель. Принимать таблетки нужно постоянно в определённое время и без пропусков. Лечение назначается с учетом генотипа вируса, состояния человека, длительности течения заболевания. Самостоятельно человек вылечиться не сможет, не сможет и сам себе назначить какое-либо лечение. Всё должно происходить только под контролем врача, предупредил Александр Антонов.

Препарат от гепатита С пациенты, посетившие врача-инфекциониста, получают бесплатно.