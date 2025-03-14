Псковские росгвардейцы продолжают отбор кандидатов для поступления в военные вузы

10:29, 14 марта 2025, ПАИ

Псковские росгвардейцы проводят отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Учебные заведения Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.

В качестве кандидатов рассматриваются мужчины - граждане РФ со средним общим или средним профессиональным образованием.

В их числе:

- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;

- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, — до достижения ими 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, до достижения ими 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургскую Академию войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии. Контактный номер телефона 8 (8112) 73-43-13.