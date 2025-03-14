Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавший в Пскове в конце февраля 15-летний подросток найден живым

15-летний подросток, который пропал в Пскове более двух недель назад, найден живым, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля 15-летний подросток ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 марта 2025

Снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта
14 марта 2025

На 85-м году жизни умер экс-глава Псковского района Евгений Иванов
14 марта 2025

Тренировку ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли на апрель из-за роста заболеваемости
14 марта 2025

Более 300 птиц спасли псковские волонтёры при ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае
14 марта 2025

Трудоустройство участников СВО и молодёжи обсудили в Пскове
14 марта 2025

Врач-инфекционист станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
14 марта 2025

Новый выпуск программы Наталии Соколовой будет посвящён предотвращению ДТП с детьми
14 марта 2025

Псков: снежная симфония на пороге весны

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...