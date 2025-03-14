Пропавший в Пскове в конце февраля 15-летний подросток найден живым

10:59, 14 марта 2025, ПАИ

15-летний подросток, который пропал в Пскове более двух недель назад, найден живым, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля 15-летний подросток ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.