Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

15 и 16 марта первый этаж Картинной галереи Псковского музея будет закрыт

15 и 16 марта первый этаж Картинной галереи Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Стоимость билетов снижена. Подробности по телефону экскурсионной службы 8 (8112) 66-33-11.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании визита в музей», – добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 марта 2025

Псковичи могут пройти онлайн-курс по профилактике неонацизма среди молодежи
14 марта 2025

Михаил Ведерников: Школы Великих Лук и Великолукского района переходят на дистанционное обучение
14 марта 2025

Изборский музей собирает заявки на конференцию ​«Сельские храмы. Незабытое»
14 марта 2025

Школы в Великих Луках переходят на дистанционное обучение
14 марта 2025

Снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта
14 марта 2025

На 85-м году жизни умер экс-глава Псковского района Евгений Иванов
14 марта 2025

Тренировку ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли на апрель из-за роста заболеваемости
14 марта 2025

Более 300 птиц спасли псковские волонтёры при ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...