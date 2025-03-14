15 и 16 марта первый этаж Картинной галереи Псковского музея будет закрыт
15 и 16 марта первый этаж Картинной галереи Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Стоимость билетов снижена. Подробности по телефону экскурсионной службы 8 (8112) 66-33-11.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании визита в музей», – добавили в пресс-службе.
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