15 и 16 марта первый этаж Картинной галереи Псковского музея будет закрыт

12:05, 14 марта 2025, ПАИ

15 и 16 марта первый этаж Картинной галереи Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Стоимость билетов снижена. Подробности по телефону экскурсионной службы 8 (8112) 66-33-11.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании визита в музей», – добавили в пресс-службе.