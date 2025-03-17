Наталия Соколова – псковским родителям: Станьте своим детям примером в соблюдении ПДД

11:04, 17 марта 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова порекомендовала псковским родителям быть примером соблюдения ПДД для своих детей.

«Личный пример взрослого, родителя, нельзя ничем заменить. Поэтому, перебегая дорогу в неположенном месте, не спешиваясь с велосипеда при пересечении дороги на пешеходном переходе, превышая скорость движения автомобиля на трассе, мы личным примером подаём плохой пример для своих детей», – отметила Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове и призвала псковских родителей соблюдать ПДД.

Несмотря на реализацию программы «Безопасный город» в области, установку многочисленных камер и усиление штрафных санкций, количество ДТП в Псковской области растёт, уточнила детский омбудсмен.

Детям нужны профилактические беседы со взрослыми о правилах дорожного движения, особенно когда они отправляются из дома в школу или на прогулку, заключила Наталия Соколова.