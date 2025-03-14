Житель Дедовичского района фиктивно поставил на учет гражданина Таджикистана

16:18, 14 марта 2025, ПАИ

Житель Дедовичского района фиктивно поставил на учет гражданина Таджикистана. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В июне 2024 года житель Дедовичского района находился в МФЦ, подписал бланк с внесенными в него ложными сведениями о месте пребывания гражданина Таджикистана путем отражения факта его постоянного пребывания на территории России, где иностранный гражданин был поставлен на миграционный учет. При этом фактически дедовичанин не собирался предоставлять иностранцу жилое помещение для проживания.

Своими умышленными действиями обвиняемый лишил возможности миграционный пункт осуществлять контроль за соблюдением данным иностранным гражданином правил миграционного учета и его передвижения на территории России.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Минимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, максимальная - лишение свободы на срок до 5 лет.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 20 марта 2025 года.