Волонтёры Победы провели для псковских школьников урок о воссоединении Крыма с Россией

17:20, 14 марта 2025, ПАИ

Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти «Возвращение в родную гавань». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области













Урок памяти был приурочен к дате воссоединения Крыма с Россией. Волонтёры рассказали школьникам об истории полуострова и о его тесной связи с Россией.

Особое внимание добровольцы уделили событиям 2014 года и возвращению крымчан в родной дом. После окончания мероприятия учащиеся получили памятные открытки с изображением достопримечательностей Крымского полуострова.