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Общество

Волонтёры Победы провели для псковских школьников урок о воссоединении Крыма с Россией

Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти «Возвращение в родную гавань». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели Урок памяти
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Урок памяти был приурочен к дате воссоединения Крыма с Россией. Волонтёры рассказали школьникам об истории полуострова и о его тесной связи с Россией.

Особое внимание добровольцы уделили событиям 2014 года и возвращению крымчан в родной дом. После окончания мероприятия учащиеся получили памятные открытки с изображением достопримечательностей Крымского полуострова.

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