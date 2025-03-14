Волонтёры Победы провели для псковских школьников урок о воссоединении Крыма с Россией
Псковские волонтёры Центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти «Возвращение в родную гавань». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
Урок памяти был приурочен к дате воссоединения Крыма с Россией. Волонтёры рассказали школьникам об истории полуострова и о его тесной связи с Россией.
Особое внимание добровольцы уделили событиям 2014 года и возвращению крымчан в родной дом. После окончания мероприятия учащиеся получили памятные открытки с изображением достопримечательностей Крымского полуострова.
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Волонтёры Победы провели для псковских школьников урок о воссоединении Крыма с Россией
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