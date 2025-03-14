Мошенники используют кликбейты для фишинговых ссылок

16:58, 14 марта 2025, ПАИ

Мошенники начали использовать кликбейты для фишинговых ссылок. Об этом сообщает МВД России.

Преступники ведут игру на общественно значимых темах, закрепляя в смс фишинговые ссылки, с помощью которых позже смогут похитить деньги.

Кликбейт подразумевает яркое сообщение с поводом, который вызывает ряд эмоций. Это страх, любопытство или удивление. Недосказанность и эффект срочности служат «приманкой» для пользователей.

В ведомстве порекомендовали проверять источник информации, чтобы не потратить не только время, но и деньги.