Мошенники используют кликбейты для фишинговых ссылок
Мошенники начали использовать кликбейты для фишинговых ссылок. Об этом сообщает МВД России.
Преступники ведут игру на общественно значимых темах, закрепляя в смс фишинговые ссылки, с помощью которых позже смогут похитить деньги.
Кликбейт подразумевает яркое сообщение с поводом, который вызывает ряд эмоций. Это страх, любопытство или удивление. Недосказанность и эффект срочности служат «приманкой» для пользователей.
В ведомстве порекомендовали проверять источник информации, чтобы не потратить не только время, но и деньги.
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