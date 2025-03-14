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Общество

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» пройдёт в псковской библиотеке

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры Псковской области.

Фото: организаторы

В преддверии юбилейного XX Международного книжного форума «Русский Запад» в Псков съедутся эксперты для обсуждения образа библиотеки в мировом, общероссийском и локальном пространстве.

Встреча объединит форматы круглого стола, дискуссионной площадки и творческого обсуждения. В этом году в повестку также включена тематика 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и её наследия.

Модератором уникального события станет Мигель Паласио – доктор теологии (ThD), заместитель гендиректора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, член правления Российской библиотечной ассоциации.

Мероприятие пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова в сотрудничестве с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Подать заявку для участия можно до 4 апреля по ссылке.

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